مي العيدان تهاجم الفنانة إلهام الفضالة: لا تصلح للكوميديا (فيديو)

وقالت العيدان، في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن "الفنانة إلهام الفضالة لها تجارب في المسرح إلا أنها لا تصلح للكوميديا"، مضيفة: "خليكم واضحين إلهام مش كوميديانة.. وأعتقد أنها ما تزعل من هذا الشيء، فعلا هي مش كوميديانة وفي فنانين كثيرين يغطوا عليها".

يأتي هذا بعد يوم من هجوم العيدان على الفضالة وصناع مسرحية "حلم أمينة" التي تعرض حاليا في الكويت؛ بسبب ما اعتبرته احتواء المسرحية "على ألفاظ فاضحة وغير مقبولة".

واعتبرت الإعلامية الكويتية أن المسرحية تسببت لها بألم ولا تستطيع مشاهدتها إلا بعد تناول المسكنات بسبب النص الذي تحتويه، منتقدة وزارة الإعلام ومجلس الثقافة والفنون والآداب في الكويت بالسماح لعرض تلك المسرحية بنصها الذي وصفته بـ"الكارثي"؛ نتيجة ألفاظه.وخلال الفيديو الذي نشرته مي العيدان، الجمعة، قالت إنها رغم رؤيتها مقطع فيديو واحدا من المسرحية وليست من أنصار النقاد الذين يحكمون على العمل الفني من مقطع واحد أو مشاهد قليلة، إلا أن الجزئية البسيطة لمسرحية حلم أمينة كافية للحكم عليها؛ نتيجة الألفاظ التي اعتبرتها غير المحترمة في ذلك المشهد.

وحذرت العيدان مواطنتها الفضالة من تكرار العمل مع السيناريست علي الدوحان، قائلة: "إلهام علي الدوحان سيقضي عليك بكل جدارة وشطارة من الأعمال الهابطة والمحتوى السيئ وعمل المراهقين، هو إيه شغله غير إنه يجذب المراهقين اللي في عمره واللي أقل منه! يموت ع الهالك ويطلعهم في كل عمل، وأنا دائما أقول الفنان الشاطر ما يحكر نفسه على مؤلف واحد، لأنه هيخسر هيكرر محتوى!".

يشار إلى أن مسرحية "حلم أمينة" التي تشارك فيها إلهام الفضالة، تعرضت لهجوم لاذع في الكويت؛ بسبب استخدامها بعض المفردات والمشاهد التي تضمنها النص، مطالبين بوقف عرضها بعدما وصفوها بـ"الهابطة".

ويشارك في المسرحية المثيرة للجدل مع إلهام الفضالة: زوجها شهاب جوهر، شهد سلمان، إيمان الفيصل، عبدالله الحمادي، بدرية طلبة، شيماء قمبر، عادل الخليفة، ومن تأليف علي الدوحان وإخراج محمد جمال الشطي.