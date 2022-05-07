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نائب: الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، اليوم السبت، وجود فساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.
وقال النائب في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة".

واضاف بحسب فيديو مرفق مع التغريدة ان "المكان هو معمل الالبسة في الموصل بيع السكراب والحديد من دون اتباع التعليمات الخاصة ببيع اموال الدولة".


واشار الجبوري الى ان "البيع شمل سكراب كافة المعامل والشركات من دون اجراء مزايدة علنية".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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