نائب: الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة (فيديو)

وقال النائب في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة".

واضاف بحسب فيديو مرفق مع التغريدة ان "المكان هو معمل الالبسة في الموصل بيع السكراب والحديد من دون اتباع التعليمات الخاصة ببيع اموال الدولة".



واشار الجبوري الى ان "البيع شمل سكراب كافة المعامل والشركات من دون اجراء مزايدة علنية".