تحالف عزم يعزي بوفاة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر

بغداد - ياسين صفوان - تقدم تحالف عزم، اليوم الجمعة، بتعازيه لمنظمة بدر لوفاة الأمين العام المساعد عبد الكريم الأنصاري.

وقال المكتب الاعلامي لتحالف عزم في بيان ورد لـ الخليج 365،: "نتقدّم بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى الإخوة في منظمة بدر لوفاة الأمين العام المساعد عبد الكريم الأنصاري، والذي عُرف بسيرته الوطنية والتزامه المهني من خلال جهوده كوزير بلديات في حكومة العبادي وعضو مجلس نواب للدورة الثالثة، وتواصله الدائم مع جميع الاطراف والفعاليات السياسية".



