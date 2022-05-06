طهران تعتقل رجلًا سويديًا

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، إن رجلًا سويديًا اعتقل في إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري لإيران .

وقالت الوزارة في بيان: "نحن على علم بأن مواطنًا سويديًا، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، اعتقل مؤخرًا في إيران.. تسعى السفارة في طهران للحصول على معلومات حول القضية، وتجري اتصالات بالسلطات المحلية".



وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية اليومية، نقلًا عن مصادر لم تحددها، أن "الرجل سائح كان مسافرًا مع سويديين آخرين، وتم اعتقاله بعد إجازة لبضعة أيام".

