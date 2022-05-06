اخبار العالم / اخبار العراق

توخيل يحسم مصير لوكاكو مع تشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر توخيل يحسم مصير لوكاكو مع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-06 | 17:34

توخيل يحسم مصير لوكاكو مع تشيلسي

المصدر:

867 مشاهدة

أكد المدير الفني لنادي تشيلسي الانجليزي توماس توخيل، اليوم الجمعة، ان روميلو لوكاكو جزء من الفريق الموسم المقبل.
وقال توخيل في تصريحات صحفية :" الجميع يبذل قصارى جهده، وهو مثل أي لاعب آخر، نحاول دمجه مع الفريق، نحن بحاجة إلى دعمه والثقة به، هذا الشيء الوحيد الذي يمكننا تقديمه لتحقيق ذلك، إنه الثقة والالتزام والحظ وكسب القليل من الزخم".

واضاف : "أريده أن يكون مهمًا، في الوقت الحالي هو مهم للغاية، لا يوجد مجال لرحيل اللاعبين لأنه ببساطة هذا غير ممكن في الوقت الحالي.. هو جزء من الفريق الموسم المقبل".‏
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا