انت الان تتابع خبر القبض على امرأة حاولت سرقة طفل من احدى مستشفيات بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من حماية المنشأت والشخصيات، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة حاولت سرقة احد الأطفال من داخل احدى المستشفيات في العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع الكوادر الطبية العاملة داخل هذه المستشفى".



وتابع، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها لإكمال أوراقها التحقيقية".