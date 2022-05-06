انت الان تتابع خبر 17 مصابا على الأقل بانفجار قوي وسط مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن الانفجار وقع في إحدى شقق البنتهاوس في المنزل المؤلف من أربعة طوابق في شارع الجنرال باردينياس في حي غويا.

ووفقا لبيانات الصحيفة، تعرض 16 من المصابين لجروح خفيفة، بينما لا يزال الآخر في حالة بليغة.



وإجمالا نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى على خلفية الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، بينما وصل إليه رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا.

ولفتت "إل موندو" إلى أن عناصر الشرطة والإطفاء يعملون في المنزل بحثا عن أشخاص قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

ووفقا لبيانات الصحيفة، تشير المعطيات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تسرب للغاز أو انفجار غلاية، غير أن رئيس بلدية مدريد أكد أن السلطات "تنظر في جميع الفرضيات".