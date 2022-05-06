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انت الان تتابع خبر النوارس تفقد اثنين من نجومها لنهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-06 | 16:12
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أكد نادي الزوراء، اليوم الجمعة، أن الثنائي عباس قاسم وحيدر أحمد، سيغيبان عن الفريق لنهاية الموسم الحالي.
وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ثنائي خط الدفاع عباس قاسم و حيدر أحمد أجريا عملية جراحية على مستوى الركبة في العاصمة اللبنانية بيروت، تكللت بالنجاح".
وأضاف "سيواصل اللاعبان مرحلة العلاج والتأهيل في بيروت للوصول إلى الجاهزية قبل العودة من جديد لصفوف الفريق".
واشار النادي الى ان "اللاعبان يحتاجان لتأهيل بدني لمدة تزيد على شهر، وبالتالي سيغيبان عن المباريات الثمانية المتبقية من عمر الدوري الممتاز".
وأضاف "سيواصل اللاعبان مرحلة العلاج والتأهيل في بيروت للوصول إلى الجاهزية قبل العودة من جديد لصفوف الفريق".
واشار النادي الى ان "اللاعبان يحتاجان لتأهيل بدني لمدة تزيد على شهر، وبالتالي سيغيبان عن المباريات الثمانية المتبقية من عمر الدوري الممتاز".
المحرر: سعد أحمد
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