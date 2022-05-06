اخبار العالم / اخبار العراق

النوارس تفقد اثنين من نجومها لنهاية الموسم الحالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر النوارس تفقد اثنين من نجومها لنهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-06 | 16:12

النوارس تفقد اثنين من نجومها لنهاية الموسم الحالي

المصدر:

816 مشاهدة

أكد نادي الزوراء، اليوم الجمعة، أن الثنائي عباس قاسم وحيدر أحمد، سيغيبان عن الفريق لنهاية الموسم الحالي.
وقال النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ثنائي خط الدفاع عباس قاسم و حيدر أحمد أجريا عملية جراحية على مستوى الركبة في العاصمة اللبنانية بيروت، تكللت بالنجاح".

وأضاف "سيواصل اللاعبان مرحلة العلاج والتأهيل في بيروت للوصول إلى الجاهزية قبل العودة من جديد لصفوف الفريق".


واشار النادي الى ان "اللاعبان يحتاجان لتأهيل بدني لمدة تزيد على شهر، وبالتالي سيغيبان عن المباريات الثمانية المتبقية من عمر الدوري الممتاز".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا