انت الان تتابع خبر حادث سير جديد ينهي حياة فتاة ويصيب والدها في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عجلة انقلبت على طريق منطقة السيبة ضمن محافظة البصرة، تسببت بوفاة فتاة وجرح والدها".

ويعاني العراق في الآونة الأخيرة من حوادث سير مميتة وشبه يومية نتيجة تهالك البنى التحتية وغياب التخطيط والترميم للطرق الخارجية.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدى حادث سير أيضا إلى وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر "أبو مريم الأنصاري".

وبحسب مصدر امني للسومرية نيوز، فقد توفي الأنصاري نتيجة انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان".