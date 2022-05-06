الرئاسات الثلاث تعزي بوفاة 'الأنصاري'

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ورد للسومرية نيوز، "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر، الحاج عبد الكريم يونس الأنصاري، الشخصية السياسية البارزة، وزير البلديات الأسبق والنائب السابق في مجلس النواب، والذي كانت له وقفات وطنية في مقارعة الاستبداد والإرهاب".وأضاف : "وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري وإلى عائلته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "عميق المواساة وأخلص التعازي برحيل الوزير الأسبق عبد الكريم يونس (أبو مريم الأنصاري)، الأمين العام المساعد لمنظمة بدر".



وأضاف الكاظمي: "فقدنا برحيله شخصية قارعت النظام الدكتاتوري بثبات، وقاتلت عصابات داعش الإرهابية بشجاعة، دعاؤنا بجميل الصبر والسلوان لذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة له تابعتها الخليج 365: "خالص التعازي برحيل النائب السابق الخلوق المثابر الأخ ابو مريم الأنصاري لروحه الرحمة ولذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

