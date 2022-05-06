طريقة معمول الفستق الحلبي

مقادير عمل معمول الفستق الحلبي

سبعة أكواب من الطحين الأبيض المنخول.

- كوبان من السمن.

- ملعقة صغيرة ونصف من المحلب الناعم.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفوريّة.

- كوب من الماء البارد. نصف كوب من ماء الزهر.



- كوب ونصف من السكر.

مقادير الحشوة

- كوبان من الفستق الحلبيّ المجروش.

- ربع كوب من السكر المطحون.

- ربع كوب من القطر. ملعقة كبيرة من ماء الورد.