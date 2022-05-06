انت الان تتابع خبر كاتب أمريكي يهاجم السعودية والإمارات: يقوضان جهود أمريكا لإحباط بوتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول روجين في مقاله المنشور بصحيفة واشنطن بوست، إن "الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإحباط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم تقويضها بنشاط من قبل حلفاء أمريكا المفترضين في الخليج الفارسي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن "الديكتاتوريين الذين يديرون هذه الدول النفطية يجنون أرباحًا من مبيعات النفط بينما تملأ الأسعار المرتفعة خزائن بوتين وتضر بالاقتصادات الأمريكية والأوروبية. بوجود أصدقاء مثل هؤلاء، من بحاجة للأعداء؟ ولماذا تلعب إدارة بايدن نفس الوقت؟".وأضاف: "بينما يستخدم بوتين الطاقة الروسية لابتزاز ومعاقبة الغرب على حد سواء لمساعدة أوكرانيا، فقد رفض الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد محمد بن سلمان (المعروف باسم MBS) وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان (المعروف باسم MBZ) ضخ المزيد من النفط. وفي غضون ذلك ، يستغل محمد بن سلمان أزمة أوكرانيا للضغط على إدارة بايدن للتخلي عن وعد حملة الرئيس بايدن بإعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية".وتابع قائلاً: "الرحلة السرية لمدير وكالة المخابرات المركزية وليام جيه بيرنز إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، والتي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، ليست سوى أحدث مثال على قيام إدارة بايدن بالاستعانة بمحمد بن سلمان لتشغيل الصنابير، يثير هذا سؤالًا واضحًا: من الذي يعتبره ملوك الخليج هؤلاء حليفهم الحقيقي - الولايات المتحدة أم روسيا؟".

ويكمل روجين: "قال النائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) في سيدونا التابعة لمعهد ماكين: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم حليفان لروسيا في الخليج العربي ، بحكم غسل الأموال الروسية والرفض القاطع والمتعمد لزيادة إنتاج النفط". المنتدى نهاية الأسبوع الماضي. "هذه لحظة نحتاج فيها إلى مزيد من البلدان لمواجهة خيار: إلى جانب من أنت؟"

حتى قبل بدء حرب أوكرانيا ، كانت إدارة بايدن تتراجع عن وعدها باتخاذ موقف أكثر تشددًا مع السعوديين ، واستئناف مبيعات الأسلحة وإرسال مسؤولين كبار آخرين في الخريف الماضي لمقابلة محمد بن سلمان ، الرجل الذي أمر ، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، 2018 مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. لكن الأزمة الأوكرانية منحت محمد بن سلمان فرصة ذهبية، بحسب المقال.

ويردف قائلاً: "محمد بن سلمان سعيد بالتحدث مع بوتين. لكن ورد أن كل من الحاكم السعودي ونظيره الإماراتي رفضا تلقي مكالمة هاتفية في مارس من بايدن ، على الرغم من أن كلا البلدين يعيشان تحت المظلة الأمنية الأمريكية. محمد بن سلمان ينتظر أن يقابل بايدن في الرياض - أو يدعوه إلى البيت الأبيض. ويقال إن بايدن يقاوم ، مدركًا أن مثل هذا العرض سيكون إذلالًا علنيًا ، بعد أن وعد بايدن بجعل النظام السعودي "منبوذًا".

في غضون ذلك ، يعمل محمد بن سلمان بنشاط على العلاقات الرومانسية مع الجمهوريين. لقد منح صهر دونالد ترامب ، جاريد كوشنر ، ملياري دولار في صندوق للأسهم الخاصة بدون شفافية - صندوق حرب يمكن أن يستخدمه ترامب العالمية ضد بايدن في عام 2024، وفق المقال.

ويلفت إلى أن "فريق بايدن يتصرف كما لو أن منتجي النفط الخليجيين لهم اليد العليا. لكن هذا صحيح فقط إذا فشلت الولايات المتحدة في فهم من يمتلك حقًا القوة في هذه العلاقات".

وقال علي الأحمد ، مؤسس ومدير معهد شؤون الخليج، إن الولايات المتحدة لديها نفوذ، لكنهم ليسوا على استعداد لاستخدامه، وليسوا على استعداد لتغيير العلاقة ، لذا يتحكم محمد بن سلمان الآن في العلاقة".

وبين المقال، أن "المدافعين عن هذه الممالك الخليجية، يقدمون حججًا مألوفة، ويقولون إن السعودية والإمارات تمثلان استقرارا وإصلاحا في منطقة يهددها الإرهاب وإيران، ويقولون إن الولايات المتحدة لا تستطيع تغيير هذه الأنظمة ، لذا فإن اتخاذ موقف أكثر تشددًا من شأنه أن يدفعهم إلى أحضان روسيا والصين المنتظرين".

ويتساءل الكاتب قائلاً: "لكن هل يعتقد أي شخص حقًا أن السياسات الإقليمية لمحمد بن سلمان آخذة في الاستقرار؟ هل يمكن لأي ديكتاتور متورط في حملة قمع داخلية وحشية وجرائم حرب في اليمن أن يُدعى بصدق مصلحًا؟ هل تريد السعودية حقاً شراء أسلحة روسية والاعتماد على الصين في أمنها؟ إذا كان الأمر كذلك ، نتمنى لك التوفيق في ذلك".

ويكمل: "يشك البعض في أن نهجًا صارمًا مع محمد بن سلمان قد ينجح ، لكن هذه الفكرة ثبت خطأها (ومن المفارقات) من قبل ترامب عندما كان رئيساً. في عام 2020 ، عندما كان السعوديون يدفعون أسعار النفط عن عمد إلى الانخفاض ، هدد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المملكة العربية السعودية - واستسلم محمد بن سلمان. على الرغم من أن ترامب كان عمومًا خاضعًا للسعودية ، إلا أنه كان يعلم أن محمد بن سلمان كان سفاحًا وأن طريقة التعامل مع البلطجية هي إظهار القوة وليس الضعف".

ويرى الكاتب، أن "التحالف الفعلي الجديد بين بوتين ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد مفهوم يرى الديكتاتوريين الثلاثة انتشار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على أنه تهديد وجودي لسيطرة على السلطة، لكن التبرير الكامل لشراكات الولايات المتحدة مع هذه الدول الخليجية يعتمد على دورها كلاعبين مهمين في الحفاظ على استقرار الطاقة. إذا لم يفعلوا ذلك ، فما الذي نحصل عليه بالضبط مقابل استثمارنا؟".

وغالبًا ما يشير المدافعون عن محمد بن سلمان إلى أن والده البالغ من العمر 86 عامًا لم يمض وقتًا طويلاً في هذا العالم - مما يعني أنه من المحتمل أن يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية لعدة عقود ، سواء أحببنا ذلك أم لا. في الواقع ، هذا هو أفضل حجة لاتخاذ موقف أكثر صرامة معه الآن. إذا كانت المملكة العربية السعودية لا تزال تريد أن تكون حليفاً للولايات المتحدة ، فعليها أن تبدأ في التصرف مثلها، وفق المقال.

