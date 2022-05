رسميًا.. آرسنال يجدد عقد أرتيتا حتى 2025

ووقع أرتيتا على عقوده بجانب مدرب فريق السيدات، جوناس إيدفال، بعد نجاحاتهما خلال الأشهر الماضية مع آرسنال.

✍️ Mikel Arteta✍️ Jonas Eidevall

Congratulations on your new deals!