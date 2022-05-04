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بغداد - ياسين صفوان - مبادرة تلو الاخرى وقائمة المبادرات السياسية مفتوحة علها تُقنع الطرف الاخر للخروج من حالة الانسداد الى الانفراج وسط مهلةٍ شارفت على الانتهاء من دون اي حراك يؤشر الى ان هنالك قدرة لدى الاطراف المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.تتوالى المبادرات واحدة تلو الاخرى والهدف هو اخراج المشهد من حالة الاحتقان الى الانفراج وسط تحذيرات من الكسر السياسي والاغلبية الوطنية على حساب اغلبية المكونات والدعوات من قبل جهات سياسية تتصاعد نحو تشكيل حكومة تنبثق من الكتلة الاكبر تحافظ على توازن القوى بشكل عام

الاطار التنسيقي يؤكد: مبادرتنا ستصل الى جميع القوى السياسية خلال هذه الايام

الاطار التنسيقي ومن خلال قياداته يؤكد ان بقاء كل فريق من الاطراف السياسية متمسكا برأيه يعني ان الازمة باقية ولن تُحل وان مبادرته للخروج من حالة الانسداد ستُرسل الى جميع الكتل والاحزاب للاطلاع عليها مشيرا الى ان الانتخابات لو اعيدت ستحصل صدمة للبعض بصعود اطراف ونزول اخرى



القوى الكردية تدخل على خط المبادرات السياسية وتلوح بمبادرة بارزانية

وعلى خط المبادرات، القوى الكردية هي الاخرى تلوح بمبادرة مرتقبة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لمعالجة الاحتقان الذي تمر به العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة ومعارضة تقويمية

مهلة الصدر تدخل حيز العد التنازلي والترقب السياسي هو سيد الموقف

وتأتي هذه المبادرات قبل انتهاء مهلة الصدر التي دخلت حيز العد التنازلي علها تجد استجابة من قبل التحالف الثلاثي بشكل عام والكتلة الصدرية بشكل خاص للذهاب ما بعد التاسع من شهر شوال الحالي نحو جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية يكلف بدوره الكتلة الاكبر بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء.