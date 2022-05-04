انت الان تتابع خبر تلويح أمريكي بعقويات جديدة على روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيناقش مع نظرائه ضمن مجموعة السبع الكبار (G7) الأسبوع الجاري إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا، التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن إمكانية تشديد واشنطن وحلفائها عقوباتهم ضد روسيا: "نحن منفتحون دائما على العقوبات الإضافية".
وتابع: "سوف أناقش مع أعضاء G7 الأسبوع الجاري ما ننوي فعله من عدمه".
ويأتي ذلك على خلفية التوقعات لإعلان الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي يفرضها على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.
وتابع: "سوف أناقش مع أعضاء G7 الأسبوع الجاري ما ننوي فعله من عدمه".
ويأتي ذلك على خلفية التوقعات لإعلان الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي يفرضها على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.