الكنيسة الأرثوذكسية الروسية توبخ بابا الفاتيكان

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قولها إنه "من المؤسف أن يتحدث فرنسيس بهذه اللهجة بعد شهر ونصف من حواره المباشر مع كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا".

وذكرت بطريركية موسكو أن "البابا فرنسيس اختار نبرة غير صحيحة لنقل محتوى هذه المحادثة"، رغم أنها لم تذكر صراحة تعليق "خادم المذبح".



وأضافت أنه "من غير المحتمل أن تساهم مثل هذه التصريحات في إقامة حوار بناء بين كنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو أمر ضروري للغاية في الوقت الحاضر".

وكان فرنسيس صرح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن كيريل، الذي دعم حرب أوكرانيا، "لا يمكن أن يصبح خادم مذبح (الرئيس فلاديمير) بوتين".

ويرى كيريل ، وهو حليف وثيق لبوتين، أن الحرب ما هي إلا حصن في مواجهة الغرب الذي يعتبره منحطا، لأسباب على رأسها قبول المثلية الجنسية.

