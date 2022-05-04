الزوراء يتعادل سلبيا مع الكرخ في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الساحر احمد راضي مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي دون ان يتمكن لاعبي الفريقين من تسجيل الاهداف فيها وخطف نقاط المباراة الثلاثة.

وبهذا التعادل اصبح فريق الزوراء بالمركز الرابع برصيد 51 نقطة فيما بات نادي الكرخ في المركز 17 برصيد 28 نقطة.



وشهدت مباريات الجولة 30 من الدوري الممتاز اليوم فوز نادي النفط بهدفين على نادي اربيل، فيما شهدت مباراة امانة بغداد ونفط ميسان التعادل السلبي من دون اهداف ايضا.