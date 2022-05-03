انت الان تتابع خبر القبض على شخصين متلبسين بحيازة المخدرات في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم القاء القبض على شخصين يستقلان عجلة صالون ضُبطا بالجرم المشهود وبحوزتهما كمية قليلة من مادة الكريستال ميث المخدرة مع ميزان ألكتروني خاص بالمواد المخدرة وعدد من أدوات التعاطي مختلفة ، بالإضافة الى سلاح مسدس ومبلغ من المال فئة 100 دولار أمريكي ".



وأضافت، أن "عملية القبض تمت من خلال جهود مفارز سيطرة الباشية ، في إجراءات التفتيش الدقيق للوافدين جنوبي المحافظة ، ليتم التحفظ على المواد المضبوطة إصولياً وأحالت المتهمين الى الجهة المعنية لإتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية" .

