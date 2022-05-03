ليفربول يقصي فياريال ويتأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا

وتقدم فياريال أولا بهدفين عن طريق بولايي ديا وفرانسيس كوكولي، قبل أن يسجل ليفربول ثلاثية في الشوط الثاني بإمضاء فابينيو ولوي دياز وساديو ماني.

وكان ليفربول متاخرا في الشوط الاول بنتيجة ٢-٠، قبل ان يقلب النتيجة في الشوط الثاني.



يذكر ان ليفربول كان قد تغلب على فياريال بمباراة الذهاب بنتيجة 2-0.