انت الان تتابع خبر الإطاحة بأحد إرهابيي 'ديوان الجند' في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من استخبارات اللواء ٣٠ بالحشد الشعبي، تمكنت من الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي والذي كان يعمل فيما يسمى بديوان الجند في الموصل".

وأضاف، أن "عملية القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".



وأشار البيان أنه "وبعد اجراء التحقيقات الأولية تم تسليمه الى الجهات القضائية لينال جزاءه".