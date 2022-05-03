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الزاملي: البرلمان حريص على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين

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بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، حرص البرلمان على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحفيين.
وقال الزاملي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "نبارك للاسرة الصحفية اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونثمن عاليا ما قدمته الصحافة العراقية من عشرات الشهداء، دفاعا عن الحريات، والحقوق، واعلاء صوت القانون، ونبذ التطرف، والحرب، وتكميم الافواه".

وأكد الزاملي، "حرص مجلس النواب على اصدار التشريعات التي تتضمن حقوقهم وتكفل حمايتهم، وتعزز دورهم ومكانتهم كسلطة رابعة لكشف الفساد، ونقد الظواهر السلبية ومحاربة الافكار الظلامية".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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