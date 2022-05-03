مانشستر يونايتد يقسو على برينتفورد بثلاثية نظيفة

وتناوب على تسجيل ثلاثية "الشياطين الحمر" البرتغاليان برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو والفرنسي رافائيل فاران في الدقائق 9 و61 و72 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 40 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".