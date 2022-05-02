انت الان تتابع خبر بالصورة.. هلال شوال في سماء بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر.

من جانبه، توقع مكتب السيد السيستاني أمس الأحد أن "يُرى هلال شهر شوّال مرتفعاً وواضحاً جدّاً مساء اليوم الإثنين وان يكون يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر".



وأعلن الوقف السني في العراق، ودول الإمارات والكويت وقطر والبحرين أن الإثنين أول أيام عيد الفطر.