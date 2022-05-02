انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الفلوجة.. وفاة 6 أطفال غرقاً بعد نزولهم لإنقاذ طفلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، غرقت في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الاطفال في محاولة لانقاذها".

وأضاف، أن "الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من اخوتها وثلاثة اطفال اخرين حاولوا انقاذها".



وتابع، "تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى".