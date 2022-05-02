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كاظم الساهر و شيرين عبد الوهاب يلتقيان في أبو ظبي بمناسبة العيد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

يجتمع المطرب كاظم الساهر والمطربة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي سيتم إحيائه في دولة الإمارات يوم الأربعاء 4 مايو/أيار المقبل ثالث أيام عيد الفطر، ويقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالا بالعيد.

ونشر حساب (إتحاد أرينا) صورة بوستر الحفل في عيد الفطر، وشوق الجمهور للحفل وذكر: (ما تقرؤه صحيح بالفعل، استعدوا لحضور ليلة موسيقية كلاسيكية عربية، مع المطربين اللامعين شيرين عبدالوهاب، وكاظم الساهر، في حفلات الاتحاد أرينا 2022 لعيد الفطر، يوم 4 مايو).


كما نشر حساب (جزيرة ياس) على تويتر تفاصيل الحفل وذكر: ( جاهزون لأمسية مميزة في جزيرة ياس ضمن حفلات ليالي ياس؟ انضموا إلى المطربة الحائزة على العديد من الجوائز في عيد الفطر بينما تؤدي أجمل أغنياتها على مسرح الاتحاد أرينا).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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