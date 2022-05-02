انت الان تتابع خبر ممثلة عراقية تكشف حقيقة تعاونها في عمل درامي مع 'ناصر القصبي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت العديد من الأنباء مؤخرًا عن وجود تعاون يجمع الفنانة القديرة هدى حسين بالفنان السعودي ناصر القصبي الذي كان قد نافس في الموسم الرمضاني الحالي من خلال الموسم الثالث من مسلسل العاصوف

وتداول المتابعون هذه اللأخبار في الآونة الأخيرة بشكل واسع عن التعاون الكبير والمرتقب لدى الجمهور العربي والخليجي بشكل خاص، لا سما وأن الثنائي حققا نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني الماضي 2022



من جانبها نفت الفنانة هدى حسين هذه الشائعات من خلال مقابلة هاتفية قامت بها مع موقع "ET" الاخباري حيث اكّدت من خلال كلامها بان هذا الخبر غير صحيح وقالت: "الخبر ليس صحيح".