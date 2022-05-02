استئناف الرحلات الجوية من طهران إلى النجف

استئنفت إيران، الاثنين، الرحلات الجوية من مطار "الامام الخميني" في طهران الى محافظة النجف.

وقال المتحدث باسم شركة مدينة "الامام الخميني" المطارية جواد صالحي، لوسائل إعلام إيرانية، إنه تم "استئناف الرحلات الجوية من مطار (الامام الخميني) جنوب طهران الى النجف في العراق صباح اليوم الاثنين بعد ان كانت قد توقفت الليلة الماضية بسبب سوء الاحوال الجوية في النجف".

وكانت مناطق وسط وجنوب العراق، شهدت أمس عاصفة ترابية هي الثالثة في غضون أسبوع، تسببت بانخفاض مستوى الرؤية، وعطلت الرحلات الجوية في مطارات بغداد والنجف والبصرة لساعات، مع تسجيل حالات اختناق.