انت الان تتابع خبر رسميا.. حرمان الهلال السعودي من التعاقدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي ذلك بعد توقيع لاعب وسط الزعيم على عقود انتقاله للعالمي في يناير الماضي مجانا، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع القلعة الزرقاء.

لكن بعدها بأيام عاد اللاعب وجدد عقده مع الهلال، لتقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد، الأمر الذي يخالف اللوائح والقوانين.



وألزمت الغرفة في قرارها كنو، بالتضامن مع الهلال، بدفع تعويض مالي لنادي النصر، قدره 27 مليون ريال.

وأكدت إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية، محليا ودوليا، لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ صدور القرار.

كما عاقبت نادي الهلال بالمنع من التسجيل لفترتين كاملتين ومتتاليتين، ابتداء من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال أيضا، بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأوضحت أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وأن المدى الزمني للسداد 30 يوما، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

بدوره قرر مجلس إدارة نادي الهلال، الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ضد قرار غرفة فض المنازعات، في قضية محمد كنو.