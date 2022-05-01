مطار بغداد يعلن عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مطار بغداد الدولي، الأحد، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد العاصفة الترابية.

وقالت إدارة مطار بغداد، في بيان "نود أن نوضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".

وشهد العراق، اليوم الاحد، موجة غبار ضربت اغلب محافظاته لاسيما الوسط والجنوب، تسببت بانعدام الرؤية وايقاف العمل في العديد من المطارات.