الزاملي: البرلمان عازم على دعم القطاعات الإنتاجية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد
هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عمال العراق والعالم بعيدهم السنوي الاغر والذي يصادف الأول من أيار من كل عام ، معتبراً إياهم الأساس الذي اسهم في بناء حضارات العالم، وما شهدته البلدان من عمران وتقدم وازدهار.
هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عمال العراق والعالم بعيدهم السنوي الاغر والذي يصادف الأول من أيار من كل عام ، معتبراً إياهم الأساس الذي اسهم في بناء حضارات العالم، وما شهدته البلدان من عمران وتقدم وازدهار.