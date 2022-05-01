الزاملي: البرلمان عازم على دعم القطاعات الإنتاجية

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عمال العراق والعالم بعيدهم السنوي الاغر والذي يصادف الأول من أيار من كل عام ، معتبراً إياهم الأساس الذي اسهم في بناء حضارات العالم، وما شهدته البلدان من عمران وتقدم وازدهار.

