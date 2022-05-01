انت الان تتابع خبر بعد العاصفة الترابية.. تسجيل العشرات من حالات الاختناق في مستشفيات بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت مستشفيات العاصمة بغداد، اليوم الاحد، العشرات من حالات الاختناق إثر العاصفة الترابية.
وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "مستشفيات العاصمة سجلت العشرات من حالات الاختناق فيما استنفرت وزارة الصحة كوادرها".
وأضاف أن "مستشفيات الرصافة سجلت اكثر من 70 حالة".
وتتكرر العواصف الترابية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.
وتتكرر العواصف الترابية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.