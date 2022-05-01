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بعد العاصفة الترابية.. تسجيل العشرات من حالات الاختناق في مستشفيات بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت مستشفيات العاصمة بغداد، اليوم الاحد، العشرات من حالات الاختناق إثر العاصفة الترابية.

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "مستشفيات العاصمة سجلت العشرات من حالات الاختناق فيما استنفرت وزارة الصحة كوادرها".

 

وأضاف أن "مستشفيات الرصافة سجلت اكثر من 70 حالة".

وتتكرر العواصف الترابية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصا في فصل الربيع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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