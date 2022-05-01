انت الان تتابع خبر بعد العاصفة الترابية.. تسجيل العشرات من حالات الاختناق في مستشفيات بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت مستشفيات العاصمة بغداد، اليوم الاحد، العشرات من حالات الاختناق إثر العاصفة الترابية.