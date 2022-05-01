انت الان تتابع خبر بعد النجف.. العاصفة الترابية توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، توقف الرحلات نتيجة العواصف الترابية التي تسببت بانعدام الرؤية.
وذكر اعلام المطار في بيان ورد لـ الخليج 365، "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م ، وستعود حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية ".