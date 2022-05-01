انت الان تتابع خبر بعد النجف.. العاصفة الترابية توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، توقف الرحلات نتيجة العواصف الترابية التي تسببت بانعدام الرؤية.