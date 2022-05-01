أول حادث سير بسبب غبار اليوم في محافظة عراقية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارزنا في مركز دفاع مدني الحر أنقذت أربعة مواطنين من داخل عجلة نوع ستاركس بعد اصطدامها بعجلة حمل (لوري) على طريق جمالية - حصوة وأخمدت حادث حريق اندلع برأس العجلة الحمل ".واضاف البيان، أن "المفرزة تمكنت من اخراج المصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واشار الى أن "سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم الإنتباه إضافة إلى حجم الرؤيا بسبب الأتربة".

ودعت مديرية الدفاع المدني بحسب البيان، "سائقي المركبات الإنتباه الشديد خصوصاً مع تزايد الأتربة والتي قد تحجب الرؤيا أثناء القيادة".