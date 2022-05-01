الكاظمي في عيد العمال: نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الأول من أيار مناسبة لنحيي الأيادي العاملة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "الأول من أيار مناسبة لنحيي الأيادي العاملة، نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلاً بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل، في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة، عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".