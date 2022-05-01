كورتوا يسخر من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مبكرا، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في المرحلة الـ34 من المسابقة.

وقبل أربع جولات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 نقطة، وبات على بعد 18 نقطة من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق إلى 15 نقطة عندما يستضيف ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.



وعقب تتويج الريال بلقب الدوري، قال كورتوا في تصريحات تلفزيونية "ساخرا" من برشلونة: "بعد خسارتنا في الكلاسيكو ضد برشلونة، كان هناك من يحتفل وكأنه فاز بلقب الدوري الإسباني، ولكن الحقيقة الآن هي أننا نحن الأبطال".

وكان ريال مدريد مني بخسارة عريضة على يد غريمه برشلونة، برباعية دون رد في مارس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لكن تلك الهزيمة لم تؤثر على النادي الملكي الذي واصل طريقه لتحقيق اللقب.

