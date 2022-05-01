هالك يكشف سبب فشل انتقاله إلى توتنهام

وذكرت صحيفة ذا صن، أن هالك أصدر كتابًا عن مسيرته، وفيه عرض تفاصيل انتقاله إلى أتلتيكو مينيرو في يناير/ كانون الثاني 2021.

لكن قبل التوقيع للنادي البرازيلي، كان هالك حرا، وقبل عرضا للانضمام إلى توتنهام.



وحرص مدرب توتنهام السابق جوزيه مورينيو على نقل المهاجم إلى شمال لندن، لكن هالك لم يستوف المعايير المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول الأراضي البريطانية.

وأوضح هالك في كتابة "كانت هناك بعض المعايير المطلوبة في إنجلترا، مثل استدعاءات حديثة للمنتخب البرازيلي، واللعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا".

وتابع "لقد أمضيت وقتا طويلا في الصين، وبالتالي خرجت من اهتمامات المنتخب الوطني, حتى أن المحامين حاولوا الحصول على تصريح خاص، لكن ذلك لم يكن ممكنا".



كما أتيحت الفرصة لهالك للانتقال إلى أتلتيكو مدريد وبشكتاش التركي لكن المفاوضات باءت بالفشل، كما رفض الانضمام إلى بنفيكا بسبب ولائه لفريقه السابق بورتو.