انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يحقق رقماً قياسياً فريداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-30 | 18:19
459 مشاهدة
قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، فريقه للتتويج بلقب الليجا للمرة 35 في تاريخ النادي الملكي.
وبهذا التتويج، حقق أنشيلوتي رقماً قياسياً تاريخياً فريداً، وهو أنه أصبح أول مدرب يتوج بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.
وحقق أنشيلوتي الدوري الإيطالي مع ميلان موسم (2003-2004)، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي موسم (2009-2010)، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم (2012-2013)، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ موسم (2016-2017).
وحقق أنشيلوتي الدوري الإيطالي مع ميلان موسم (2003-2004)، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي موسم (2009-2010)، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم (2012-2013)، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ موسم (2016-2017).
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا