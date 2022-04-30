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أنشيلوتي يحقق رقماً قياسياً فريداً

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-30 | 18:19

أنشيلوتي يحقق رقماً قياسياً فريداً

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قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، فريقه للتتويج بلقب الليجا للمرة 35 في تاريخ النادي الملكي.
وبهذا التتويج، حقق أنشيلوتي رقماً قياسياً تاريخياً فريداً، وهو أنه أصبح أول مدرب يتوج بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.

وحقق أنشيلوتي مع ميلان موسم (2003-2004)، والدوري الإنجليزي مع موسم (2009-2010)، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم (2012-2013)، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ موسم (2016-2017).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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