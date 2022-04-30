رسمياً.. ريال مدريد يتوج بالليغا للمرة الـ35 في تأريخه

وسجل لريال مدريد، رودريجو هدفين في الدقائق 33 و43، وماركو أسينسيو في الدقيقة 55، وبنزيما في الدقيقة 81.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.