الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الانشقاقات السياسية واتهامات وزير النفط في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الانشقاقات السياسية واتهامات وزير النفط في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = تعطل المباحثات بين الديمقراطي والاتحاد بشأن مرشح الرئاسة.. والانشقاقات تهدد بعض التحالفات.
= ثلاثة أحكام بالحبس الشديد ضد محافظ بابل السابق.. واتهامات تطال وزير النفط بتهريب الوقود.

= بحيرة الرزازة في طريقها نحو الجفاف.. وحكومة كربلاء تحمل الموارد المائية مسؤولية انحسار المياه.

= مع اقتراب العيد.. الدفاع المدني تدعو المواطنين لعدم العبث بالاجسام الغريبة.. والشرطة تطلق حملة لملاحقة المتسولين في بغداد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا