انت الان تتابع خبر الانشقاقات السياسية واتهامات وزير النفط في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تعطل المباحثات بين الديمقراطي والاتحاد بشأن مرشح الرئاسة.. والانشقاقات تهدد بعض التحالفات.
= ثلاثة أحكام بالحبس الشديد ضد محافظ بابل السابق.. واتهامات تطال وزير النفط بتهريب الوقود.
= بحيرة الرزازة في طريقها نحو الجفاف.. وحكومة كربلاء تحمل الموارد المائية مسؤولية انحسار المياه.
= مع اقتراب العيد.. الدفاع المدني تدعو المواطنين لعدم العبث بالاجسام الغريبة.. والشرطة تطلق حملة لملاحقة المتسولين في بغداد.