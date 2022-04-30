الانشقاقات السياسية واتهامات وزير النفط في نشرة السومرية

= ثلاثة أحكام بالحبس الشديد ضد محافظ بابل السابق.. واتهامات تطال وزير النفط بتهريب الوقود.

= بحيرة الرزازة في طريقها نحو الجفاف.. وحكومة كربلاء تحمل الموارد المائية مسؤولية انحسار المياه.

= مع اقتراب العيد.. الدفاع المدني تدعو المواطنين لعدم العبث بالاجسام الغريبة.. والشرطة تطلق حملة لملاحقة المتسولين في بغداد.