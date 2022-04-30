انت الان تتابع خبر السعودية تعلن الاثنين المقبل موعداً لعيد الفطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعذرت رؤية هلال شهر شوال في السعودية، مساء السبت، ليكون غدا الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر 2022.
وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت، التاسع والعشرين من رمضان، راجية ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.