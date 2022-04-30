انت الان تتابع خبر السعودية تعلن الاثنين المقبل موعداً لعيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعذرت رؤية هلال شهر شوال في السعودية، مساء السبت، ليكون غدا الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر 2022.

