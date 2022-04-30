تعليق عضوية نائب بريطاني لمشاهدته محتوى إباحي في البرلمان

وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في مجلس العموم البريطاني، كريس هيتون هاريس، أمس الجمعة، أن النائب البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب. وأضاف أن "عضوية باريش في كتلة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق".وفتح حزب المحافظين البريطاني، الذي يقوده بوريس جونسون، تحقيقا الأربعاء، بعد أن اتهم نائب بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسم النائب ذلك الوقت.

وكتب باريش على موقعه الالكتروني: "بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية" المعنية.

ودعت النائبة العمالية، هارييت هارمان، إلى تقديم باريش استقالته "فورا" إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه.

