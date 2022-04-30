انت الان تتابع خبر موسكو: الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي 'مجمد' رسميا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، اليوم السبت، إن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي "مجمد" رسميا.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن يرماكوف قوله ان "موسكو تعتقد أن الولايات المتحدة لديها نية إتمام خطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".
واضاف: "ظهور مثل هذه الأسلحة في هاتين المنطقتين سيزيد الوضع سوءا ويعزز سباق التسلح".
واضاف: "ظهور مثل هذه الأسلحة في هاتين المنطقتين سيزيد الوضع سوءا ويعزز سباق التسلح".