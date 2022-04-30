انت الان تتابع خبر موسكو: الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي 'مجمد' رسميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، اليوم السبت، إن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي "مجمد" رسميا.