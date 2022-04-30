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لاعب تنس ينفذ ضربة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-30 | 15:02

لاعب تنس ينفذ ضربة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول

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سينفذ لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم السبت، ضربة البداية في مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة 34 من في ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسيحرص النجم الإسباني على حضو احتفالات الميرينحي إذا توج باللقب حال تمكن من حصد نقطة على الأقل.

وسيستغل نادال، المعروف بتشجعيه ريال مدريد، وجوده في العاصمة الإسبانية لخوض بطولة مدريد المفتوحة ليحضر المباراة من المقصورة الشرفية في "سانتياجو برنابيو".


وأعلن الريال في بيان عن قيام نادال بتنفيذ ضربة البداية، وامتدح اللاعب قائلا "نادال، العضو الشرفي لريال مدريد منذ 2011 هو لاعب التنس الوحيد في التاريخ المتوج بـ21 لقب جراند سلام بعدما فاز بأستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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