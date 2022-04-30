لاعب تنس ينفذ ضربة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وسيحرص النجم الإسباني على حضو احتفالات الميرينحي إذا توج باللقب حال تمكن من حصد نقطة على الأقل.

وسيستغل نادال، المعروف بتشجعيه ريال مدريد، وجوده في العاصمة الإسبانية لخوض بطولة مدريد المفتوحة ليحضر المباراة من المقصورة الشرفية في "سانتياجو برنابيو".



وأعلن الريال في بيان عن قيام نادال بتنفيذ ضربة البداية، وامتدح اللاعب قائلا "نادال، العضو الشرفي لريال مدريد منذ 2011 هو لاعب التنس الوحيد في التاريخ المتوج بـ21 لقب جراند سلام بعدما فاز بأستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي".