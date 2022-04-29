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مكتب مسعود بارزاني يرد على الأنباء التي تتحدث عن مقاطعة الصدر لزعيم حزب الديمقراطي

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسية

أصدر مكتب رئيس الحزب الديقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، توضيحاً حول حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرد على اتصالات "بارزاني".

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، "تداولت بعض وسائل الاعلام العراقية والكوردستانية خبر غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني".

 

وأضاف البيان أنه "لتوضيح الحقيقة للراي العام في العراق وكردستان نؤكد بأن هذا الموضوع لیس له اساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر، وهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية".

 

وتابع، "يبدو ان البعض استغل قلة التواصل السياسي تقديرا لشهر رمضان المبارك وفبرك هذه الاخبار المختلقة".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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