انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملف تشكيل الحكومة والحمى النزفية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = التيار ينفي الاتفاق مع الإطار على تشكيل الحكومة.. والامم المتحدة تدعو لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
= بغداد وطهران تتفقان على استئناف ضخ الغاز وسداد الديون.. والكهرباء تطمئن المواطنين.. الصيف المقبل سيكون مختلفاً.
= العاصمة تتأهب امنيا تحسباً لهجمات في عيد الفطر.. والدفاع الجوي يستعد لتسلم منظومات كشف راداري متطورة.
= بابل تسجل اول حالة وفاة بالحمى النزفية.. والزراعة تعلن السيطرة على بؤر الفايروس.
= العاصمة تتأهب امنيا تحسباً لهجمات في عيد الفطر.. والدفاع الجوي يستعد لتسلم منظومات كشف راداري متطورة.
= بابل تسجل اول حالة وفاة بالحمى النزفية.. والزراعة تعلن السيطرة على بؤر الفايروس.