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تابعوا في نشرة السومرية.. ملف تشكيل الحكومة والحمى النزفية

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بغداد - ياسين صفوان - = التيار ينفي الاتفاق مع الإطار على تشكيل الحكومة.. والامم المتحدة تدعو لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
= بغداد وطهران تتفقان على استئناف ضخ الغاز وسداد الديون.. والكهرباء تطمئن المواطنين.. الصيف المقبل سيكون مختلفاً.

= العاصمة تتأهب امنيا تحسباً لهجمات في عيد الفطر.. والدفاع الجوي يستعد لتسلم منظومات كشف راداري متطورة.


= بابل تسجل اول حالة وفاة بالحمى النزفية.. والزراعة تعلن السيطرة على بؤر الفايروس.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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