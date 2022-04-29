بوكيتينو يؤكد بقاء كيليان مبابي في باريس وأنشيلوتي يرد: لا يقول الحقيقة

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ، على ما قاله ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بشأن المهاجم الشاب كيليان مبابي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، "أنا ومبابي باقيان في باريس الموسم المقبل بنسبة 100%".

وينتهي تعاقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران المقبل، علما بأن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن التجديد، وسط تكهنات قوية برغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد مجانا.

وبشأن تهديد هذه الرسالة لفرص النادي الملكي في ضم مبابي صيف العام الجاري، رد أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، "لا يستطيع المدربون في المؤتمرات الصحفية قول الحقيقة كاملة، هذا أمر طبيعي".

وأضاف المدرب الإيطالي، "الكل في ريال مدريد يفكر في أمرين فقط: الفوز على إسبانيول غدا لحسم التتويج بلقب الدوري، ثم الفوز على مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

ويحتاج الفريق الملكي لنقطة واحدة من مواجهة إسبانيول لضمان تتويجه، بينما خسر ذهابا أمام مانشستر سيتي بنتيجة (3-4) في ملعب الاتحاد.

ويلعب ريال مدريد في معقله سانتياجو بيرنابيو ضد السيتي في الإياب يوم 4 مايو/ أيار المقبل.