انت الان تتابع خبر قبيل العيد... طريقة تحضير أحد أشهى الحلويات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المقادير:
- كوب من التمر
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- كوب من المكسرات المشكلة جوز ولوز وفستق وكاجو
- ملعقتان كبيرتان من السمسم
- ملعقتان كبيرتان من الطحينة
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
طريقة التحضير:
- نزع النوى من التمر ثم فرمه
- في مقلاة، وضع ملعقة كبيرة من الزبدة حتى تذوب ثم تحميص المكسرات فيها
- إضافة التمر إلى المقلاة وتقليبه
- إضافة الطحينة إذا كان التمر يابسًا
- إضافة مقدار السمسم ثم رفعه عن النار
- وضع معجون التمر في ورق التغليف الشفاف
- رش سطحه بالسمسم ولفه على شكل رول وتغليفه بالكامل ثم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماس.
- تقطيعه إلى شرائح وتقديمه