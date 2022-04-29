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قبيل العيد... طريقة تحضير أحد أشهى الحلويات

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بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

-    كوب من التمر

-    ملعقة كبيرة من الزبدة

-    كوب من المكسرات المشكلة جوز ولوز وفستق وكاجو

-    ملعقتان كبيرتان من السمسم

-    ملعقتان كبيرتان من الطحينة

-    ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

 

طريقة التحضير:

-    نزع النوى من التمر ثم فرمه

-    في مقلاة، وضع ملعقة كبيرة من الزبدة حتى تذوب ثم تحميص المكسرات فيها

-    إضافة التمر إلى المقلاة وتقليبه

-    إضافة الطحينة إذا كان التمر يابسًا

-    إضافة مقدار السمسم ثم رفعه عن النار

-    وضع معجون التمر في ورق التغليف الشفاف

-    رش سطحه بالسمسم ولفه على شكل رول وتغليفه بالكامل ثم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماس.

-    تقطيعه إلى شرائح وتقديمه

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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