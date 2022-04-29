انت الان تتابع خبر أهالي بغداد متخوّفون من وصول هذا المرض إليهم‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيروس الحمى النزيفية في بعض المحافظات الجنوبية، عبر مواطنون عن مخاوفهم من وصول المرض الى بغداد مطالبين الجهات المعنية بالسيطرة على الفيروس.

وباء ليس بالجديد يضرب عددا من المحافظات الجنوبية له تاريخ يمتد لخمسين عاما تقريبا، يثير الرعب لدى العراقيين لاسيما وان تداعيات كورونا ومتحوراته لم تنته بعد.. اهالي بغداد باتوا يتخوفون من وصول المرض إليهم.. مطالبين الجهات الصحية بالسيطرة على الموقف.



سريع الانتشار كونه ينتقل من الحيوانات خاصة المواشي الى الانسان ويسجل بحسب معنيين حالات وفيات تقارب الثلاثين بالمئة، مما يجعله اقوى من بقية الفيروسات لعدم وجود لقاح ضد هذا المرض.