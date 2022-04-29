انت الان تتابع خبر مراقبون: مبادرة الاطار لن تنجح في اقناع التيار ‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رسمياً يستعد الاطار لطرح مبادرته لجميع القوى السياسية بما فيها التيار للالتحاق بركب التوافقات من اجل انهاء الانسداد السياسي والخروج نحو حكومة توافقية او ائتلافية، وسط حديث سياسي توقع عكس ما تسعى اليه قوى الاطار.الى جميع القوى السياسية بما فيها الكتلة الصدرية .. الاطار التنسيقي يستعد لتسليم مبادرته بشكل رسمي كفرصةٍ اخيرة لحل الازمة للخروج من الانسداد الى حكومة توافقية، لكن حتى الان لا بوادر لاستجابةِ الطرف الاخر ولن يبادر في حالِ اصرت قوى الاطارِ على انهاءِ الخلافِ عكس ما يريده التيار وفقا لمراقبين

متابعون : بعض الكتل داخل التحالف الثلاثي قد تنسحب الى الاطار في حال ذهاب التيار الى خانة المعارضة



عدم الاستجابة لمبادرات الإطار تشير الى ان التيار ذاهب الى خانة المعارضين وحده من دون الحلفاء هذا ما توقعته اوساط متابعة لشكل المعارضة المقبلة في ظل تصريحات سياسية بينت مواقف بعض الكتل المتحالفة مع الصدر من المشاركة في الحكومة المقبلة او عدمهارغم الحوارات واللقاءات والمبادرات عدم الاتفاق حتى الان على شكل الحكومة المقبلة ان كان اغلبية وطنية او توافقية يؤشر الى خيارٍ واحدٍ لا غير وهو استمرار الانغلاق السياسي الى ان ينتفض البرلمان على نفسه بخيار الحل المتداول حاليا بحسب نواب.