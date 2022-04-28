انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف عن تزويد أوكرانيا بأنظمة 'الدفاع الجوي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند في البنتاغون، إن "الجانب الروسي، كما يمكن التصور، سيواصل المحاولات لتعطيل وسائل الدفاع الجوي (لدى أوكرانيا)، ونحن يجب أن نركز على ذلك".وتابع: "يجب أن نتأكد من أننا نتيح لهم (للأوكرانيين) إمكانية لاستعادة قدراتهم في ما يخص وسائل الدفاع الجوي في حال تدميرها. وهذا العمل مستمر ونحن سنواصل تعزيز ترسانتهم من الأنظمة التي نقدمها، وهي أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى للدفاع الجوي، وكذلك أنظمة بعيدة المدى، ما يعتبر الأهم".

وأشار إلى أن "الأنظمة البعيدة المدى مثل "إس-300" تتسم بأهمية حيوية. وفي حال تدميرها سنضمن مع شركائنا وحلفائنا تقديم وسائل إضافية بأسرع ما يمكن".



وأكد أوستن على "أهمية" تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن "الوسائل لإطلاق النار على المدى البعيد ستكون الحاسمة في المعارك المقبلة" في منطقة دونباس.

وأشار إلى أن ذلك كان "أحد العناصر الرئيسية" لاجتماع وزراء الدفاع الغربيين وحلفائهم في قاعدة "رامشتاين" الألمانية مؤخرا.

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل بسرعة قدر ما تستطيع لتزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة التي تطلبها كييف منها، مشيرا إلى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة 800 مليون دولار التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا.

وأكد أن "أول مدفع هاوتزر من تلك الحزمة وصلت إلى المطار (في أوكرانيا) يوم السبت".